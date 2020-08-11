В Акмолинской области решается вопрос обеспечения качественной питьевой водой

Кокшетау. 8 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области реализуется ряд проектов по обеспечению населения питьевой водой, передает Kazakhstan Today.

По информации управления энергетики и ЖКХ, в области выделены средства на реализацию 70 проектов в рамках государственных программ "Нурлы жер", развитие окраин городов, "Ауыл - ел бесігі", "Дорожная карта занятости" и продолжается строительство и реконструкция 38 объектов с 2019 года.

К примеру, только в Жаксынском районе реализуются ряд проектов по обеспечению населения питьевой водой. Один из них - реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское, начавшаяся в июне прошлого года", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

По информации ведомства, уже выполнена большая часть работ, пробурены скважины, установлены ограждения на скважине водозабора и насосной станции, построено здание станции, проведены работы по укладке разводящих поселковых водопроводных сетей. Еще одним из проектов является реконструкция скважинного водозабора и системы водоснабжения в селе Новокиенка, где ведутся работы по установке технологического оборудования на площадке водопроводных сооружений.

Также разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт системы водоснабжения из подземных источников в селе Перекатное.

Проект по установке комбинированного блок-модуля в селе Терсакан, который планируют начать в ближайшее время, является экспериментальным. По словам акима села Терсакан Амиржана Мажитова, при достижении положительных результатов блок-модули установят и в ряде других сел. Сдать в эксплуатацию установку планируют в конце октября текущего года.

"Данный вопрос был поднят на сходе местного сообщества. Тогда вопрос заключался в выборе: бурение скважины или установка блок-модуля? Было принято решение в пользу второго варианта, так как бурение скважины не гарантирует получение качественной питьевой воды" - прокомментировал аким села.

Благодаря такой масштабной работе населенные пункты региона постепенно обеспечиваются качественной питьевой водой, отметили в УВП области.

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