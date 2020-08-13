Система Orphus

Неустойчивая погода с осадками сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

12.08.2020, 11:41 4888
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками сохранится на большей части Казахстана 13-15 августа, передает Kazakhstan Today.
 

В течение предстоящих трех дней южный циклон будет смещаться на северо-восточные регионы Казахстана и сохранит неустойчивую погоду. На большей части республики сохранятся дожди c грозами, на западе, северо-западе, северо-востоке и востоке местами сильные", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов, местами ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на северо-западе и севере - туман. 
 
Лишь на юге страны в ближайшие дни сохранится погода без осадков.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая