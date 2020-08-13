Неустойчивая погода с осадками сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками сохранится на большей части Казахстана 13-15 августа, передает Kazakhstan Today.

В течение предстоящих трех дней южный циклон будет смещаться на северо-восточные регионы Казахстана и сохранит неустойчивую погоду. На большей части республики сохранятся дожди c грозами, на западе, северо-западе, северо-востоке и востоке местами сильные", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, с прохождением атмосферных фронтов, местами ожидаются шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на северо-западе и севере - туман.

Лишь на юге страны в ближайшие дни сохранится погода без осадков.

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