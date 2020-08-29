Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех областях РК

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, днем 29 августа на западе Атырауской области ожидается гроза, на востоке области сильная жара 36 градусов. Днем местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 80-85%.

Днем 29 августа на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал. Днём ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

29-30 августа в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем 29-30 августа местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 70-75%.

Также сообщается, что днем 29 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

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