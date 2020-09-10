Теплая погода без осадков будет в ближайшие дни на большей части Казахстана, на западе - дожди

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 10-13 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в течение предстоящих трех дней на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Смещаясь в северо-восточном направлении, они вызовут дожди.

В ближайшие сутки на западе пройдут сильные дожди с порывистым ветром, шквалом, возможно выпадение града. Погоду на остальной территории республики будет определять антициклон, с которым ожидается сухая, относительно теплая погода.

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