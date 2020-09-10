Школьник из Караганды стал призёром Европейской олимпиады юниоров по информатике

Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Ученик специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова стал призёром Европейской олимпиады по информатике (European Junior Olympiad in Informatics), передает Kazakhstan Today.

Соревнование прошло в онлайн-режиме. В этом году в олимпиаде участвовало 92 школьника из 27 стран. По установленным правилам в команде от каждой страны было четверо учащихся в возрасте не старше 15 лет. Участников сборной отбирают по результатам национальных соревнований. В Казахстане это победители и призёры Республиканской олимпиады по информатике.

Сборная команда Казахстана впервые участвовала в олимпиаде, и дебют был блестящим. Все четыре олимпийца удостоены высших наград. В копилке команды Казахстана золотая, серебряная и две бронзовые медали.

Школьники Карагандинской области тоже приняли участие в Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Ученик 9 класса СШИ имени Н. Нурмакова Рамазан Пердебай завоевал бронзовую медаль.

Как сообщили в управлении образования Карагандинской области, Рамазан с 7 класса принимал участие в областных и республиканских олимпиадах, организованных РНПЦ "Сарыарка дарыны". Так, в 2019 году он стал серебряным призёром XI Евразийской олимпиады в Алматы, в прошлом году завоевал серебро в Республиканской юниорской олимпиаде, в 2020 году - серебро в отборочном туре Республиканской олимпиады. Входит в состав резервной команды республики. Его педагог - Магжан Кауланов, учитель информатики.

Европейская олимпиада юниоров по информатике (EJOI) проводится c 2017 года. Соревнование представляет собой конкурс среди юных программистов из европейских стран.

Первая EJOI прошла в Болгарии в 2017 году, в 2018 году - в Татарстане, затем в 2019 году - в Словении. В 2020 году планировалось проведение Европейской юниорской олимпиады по информатике в Грузии. Но из-за пандемии организационным комитетом EJOI 2020 было принято решение перевести олимпиаду в онлайн-режим.

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