В Казахстане изменился график движения некоторых пассажирских поездов

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В связи с увеличением пассажиропотока АО "Пассажирские перевозки" на основании письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК приняло решение о внесении изменений в действующий график движения пассажирских поездов, сообщили в АО "Пассажирские перевозки", передает Kazakhstan Today.

Увеличивается периодичность курсирование пассажирского поезда №67/68 Нур-Султан / Нурлы жол - Оскемен-1 с 1 раза в 4 дня на через день, отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол с 15 сентября, прибытием/отправлением из Оскемена-1 с 16 сентября, прибытием в Нур-Султан / Нурлы жол с 17 сентября", - сообщили в компании.

Кроме того, продлевается курсирование пассажирского поезда №4/3 Нур-Султан / Нурлы жол - Алматы-2 периодичностью через день, отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол с 13 сентября по нечетным числам, прибытием/отправлением из Алматы-2 с 14 сентября по четным числам, прибытием в Нур-Султан / Нурлы жол с 15 сентября по нечетным числам до отмены.

Возобновляется курсирование пассажирского поезда №25/26 Алматы-2 - Шымкент периодичностью через день, отправлением из Алматы-2 с 14 сентября по четным числам, прибытием/отправлением из Шымкента с 15 сентября по нечетным числам, прибытием в Алматы-2 с 16 сентября по четным числам до отмены.

Также временно приостанавливается курсирование пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов:

- №656/655 Нур-Султан / Нурлы жол - Айсары отправлением из Нур-Султана / Нурлы жол и из Айсары со 2 октября 2020 года;

- беспересадочные вагоны порядковый №26/27 Павлодар - Жезказган, курсирующие в составах поездов №353-903-108/107-902-354, отправлением из Павлодара со 2 октября 2020 года, обороту из Жезказгана с 4 октября 2020 года;

- беспересадочный вагон порядковый №25 Павлодар - Кызылорда, курсирующий в составах поездов №339-56/55-902-354, отправлением из Павлодара с 1 октября 2020 года, обороту из Кызылорды с 3 октября 2020 года;

- беспересадочные вагоны порядковый №30/32 Алматы-1 - Достык, курсирующие в составах поездов №22-6941/6942-21, отправлением из Алматы-1 со 2 октября 2020 года, обороту из Достыка с 3 октября 2020 года;

- прицепные вагоны порядковые №25/26 Караганды - Сарыагаш, курсирующие в составе поезда №86/85, отправлением из Караганды с 1 октября, обороту из Сарыагаша со 2 июня 2020 года;

- беспересадочные вагоны порядковые №21/22 Павлодар - Сарыагаш курсирующие в составах поездов №673-86/85-674 отправлением из Павлодара с 1 октября обороту Сарыагаша с 3 октября.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за проездные документы (билеты) производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета. Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105. Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам, соблюдать предписанные санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной инфекции, а также периодически проверять статус поездов, на которые ранее приобретались проездные билеты", - отметили в компании.

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