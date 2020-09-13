Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, местами - усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему на большую часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются дожди, с грозами. Местами по республике сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе и востоке - туман", - сообщает Казгидромет.

По прогнозу, сегодня в Жамбылской, Северо-Казахстанской, днем в Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром в Восточно-Казахстанской области местами туман. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

На большей части в Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской областях, на юге Атырауской, на западе Алматинской, Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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