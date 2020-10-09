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В Алматинской области обнаружили подпольный цех по хранению и реализации спирта

08.10.2020 12637
Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен факт хранения с целью сбыта на территории области этилового спирта в крупном размере без разрешительных документов, передает Kazakhstan Today. 
 

В ходе проверки обнаружен цех по хранению и реализации спирта. Изъяты 6 емкостей объемом 1000 литров, а также 141 бутылка объемом 5 литров, заполненные бесцветной жидкостью со специфическим запахом спирта, 5 мешков крышек и оборудование для розлива", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

 
По данному факту начато расследование.
 

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