В субботу в Казахстане ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на север и северо-запад будет смещаться очередной циклон, в связи с чем в дневное время ожидается дождь. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на востоке в ночные и утренние часы туман", - сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем в Павлодарской, Костанайской областях, на севере Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области порывы 23 метра в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, днем сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Также сообщается, что в Алматинской области ночью местами сохраняются заморозки до 1 градуса.

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