В Павлодаре оштрафовали подрядную компанию, уложившую асфальт на засыпанный листвой тротуар

Павлодар. 20 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре оштрафовали подрядную компанию, уложившую асфальт на листву, передает Kazakhstan Today.

19 октября ТОО "Бонус строй" проведено переустройство тротуара во дворе дома по адресу улице Естая, 142. Произведен демонтаж ранее уложенного асфальтобетонного полотна, очищено щебёночное основание, уложен новый асфальт. Вместе с тем ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта" проведено обследование объектов, где ранее проводилось благоустройство подрядной организацией ТОО "Бонус строй". По итогам обследования подрядчику выдано предписание устранить нарушение благоустройства после проведения ремонтных работ и провести соответствующие работы по вывозу строительного мусора. Кроме того, наложен административный штраф на общую сумму более 500 тыс. тенге", - сообщается на странице акимата в Instagram .

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