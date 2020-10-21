Байбек поздравил жильцов сгоревшего в Шымкенте дома с предстоящим новосельем

Шымкент. 20 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек поздравил с предстоящим новосельем жильцов дома, сгоревшего прошлым летом, передает Kazakhstan Today.

В городе Шымкенте встретился с жильцами сгоревшего в июне прошлого года многоквартирного дома по улице Водопьянова. Это уже наша третья встреча за год. Поздравил с предстоящим новосельем. Вопрос строительства нового жилья находился в течение года на особом партийном контроле. Так, при поддержке депутатов Nur Otan на строительство 5-этажного дома и подведение инженерных сетей из местного бюджета было выделено 550 млн тенге. За качеством работ и соблюдением сроков следила комиссия партийного контроля", - написал Бауыржан Байбек на своей странице в Фейсбуке.





По словам руководителя филиала партии Nur Otan - акима города Мурата Айтенова, уже в ноябре 42 семьи, как и было обещано в предыдущих поездках, получат правоустанавливающие документы и смогут заселиться в новые квартиры.

Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всем однопартийцам и неравнодушным гражданам, обеспечившим людей временным жильем, одеждой и всем необходимым", - отметил Бауыржан Байбек.

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