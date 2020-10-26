В столице и девяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - В девяти регионах Казахстана синоптики объявили на 25 октября штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в "Казгидромете", ожидаются метели, гололед, снег, туман.

В Акмолинской области ожидаются осадки - дождь, снег. Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Нур-Султане - туман, гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 25 октября ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью и утром туман.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Ночью и утром 25 октября в Актау ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 25 октября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем порывы до 18 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 25 октября в Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

25-26 октября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег, местами сильный. Местами ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске - гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на большей части 15-20, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

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