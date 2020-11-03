Синоптики дали прогноз на ноябрь в Казахстане

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Казгидромет представил консультативный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь, передает Kazakhstan Today.

От октября к ноябрю происходит значительное понижение температуры воздуха. По многолетним данным на большей части территории республики она понижается на 7-10 градусов, а на крайнем северо-востоке - на 12-14 градусов. Средняя месячная температура воздуха остается положительной лишь в южных окраинах +1+6 градусов, а на остальной территории она уже отрицательная: в северных областях -6-9 градусов, на крайнем востоке -11-14, на остальной территории 0,-5 градусов", - отмечают синоптики.

По прогнозу, осадки (преимущественно снег), порывистый ветер с метелью, гололед, туман ожидаются часто в течение месяца.

В начале ноября в северной половине и в центре РК, затем на востоке ожидаются осадки (дождь, снег) и постепенное понижение температуры воздуха ночью до -3-11 градусов, днем до -5+3 градусов. Затем во второй половине первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -6+2 градусов, днем до +3+8 градусов, в конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5-13 градусов, днем до 0 -8 градусов.

На западе и юго-западе страны ожидаются дожди и повышение температуры воздуха днем до +13+22 градусов. Осадки (дождь, снег) и понижение температуры воздуха предполагается в конце первой декады ночью до -5-10 градусов, на юго-западе до -3 градусов, днем до -3+5 градусов.

На юге и юго-востоке республики осадки ожидаются в конце первой и во второй половине декады. В первой половине первой декады воздух прогреется днем до +10+18 градусов, в середине и конце декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -5+3, на юго-востоке до -10 градусов, днем до +3+10 градусов, в горных районах Алматинской области до 0.

По информации Казгидромета, самые холодные дни в северной половине республики прогнозируются в конце второй декады и в третьей декаде, столбики термометров опустятся в ночные часы до -10-20 градусов, на крайнем севере до -22-27 градусов, днем до -5-18 градусов. В южной половине страны значительное понижение ожидается также в третьей декаде - ночью температура воздуха понизится до -5-12 градусов, днем до -1+5 градусов. Самые теплые дни предполагаются в середине первой декады, температура воздуха будет достигать отметки +5+12 градусов, а на юге страны в конце первой декады - +12+20 градусов.

В течение месяца ожидается частая смена теплых и морозных дней, особенно в северной половине страны.

Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в северо-западной половине страны - выше нормы на 1 градус, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока - ниже нормы на 1 градус. Ноябрь ожидается осадочным, лишь в юго-западной половине республики количество осадков прогнозируется меньше нормы", - сообщает Казгидромет.

Также отмечается, что в ноябре появляется и устанавливается снежный покров. По многолетним данным средняя дата установления снежного покрова приходится: в северных и восточных регионах - на конец первой декады и середину ноября, в центральной части Казахстана - на вторую половину ноября, на западе и юго-востоке страны - на конец ноября и первую половину декабря, на юге и юго-западе республики еще позднее - на третью декаду декабря.

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