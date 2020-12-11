Обязательную дактилоскопию планируют ввести в Казахстане с 2023 года

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Процедуру снятия отпечатков пальцев граждане будут проходить при получении удостоверения личности и паспорта, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства внутренних дел РК, отдельные нормы закона "О дактилоскопической и геномной регистрации", принятом еще в 2016 году, были пересмотрены и в настоящее время поправки обрабатываются в парламенте.

По словам исполняющей обязанности директора департамента внутренних и внешний коммуникаций МВД РК Альбины Махамбетовой, процедуру дактилоскопической регистрации граждане будут проходить только при получении паспорта или удостоверения личности в связи с достижением гражданами шестнадцатилетнего возраста, а также при замене документов в связи с истечением срока действия или их утере.

Дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор. Персональные данные в ней отсутствуют", - заверила она.

Махамбетова подчеркнула, что дактилоскопическая информация относится к персональным данным ограниченного доступа. В связи с этим с целью защиты от неправомерного доступа к ней посторонних лиц право доступа к информации по идентификатору будет только у администратора базы по санкционированному запросу.

Снимать отпечатки пальцев будут сотрудники миграционной службы при обращении граждан в ЦОНах.

Как отметила Махамбетова, внесение биометрического материала в документы, удостоверяющие личность, служат защите прав и персональных данных граждан, а также на усовершенствование биометрической идентификации физических лиц. Это позволит защитить документы от подделок, их владельцев - от мошеннических и иных преступных действий.

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