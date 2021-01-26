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Снегопады придут на смену морозам в Казахстане

25.01.2021 44281
Снегопады придут на смену морозам в Казахстане
Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 26-28 января, передает Kazakhstan Today.
 
По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане ожидаются снегопады и повышение температуры.
 

Северная половина Казахстана окажется на пути теплого атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками, принесет снегопады и заставит морозы отступить. Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на севере - с метелями", - говорится в сообщении.

 

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