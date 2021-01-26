Снегопады придут на смену морозам в Казахстане

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане ожидаются снегопады и повышение температуры.
Северная половина Казахстана окажется на пути теплого атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками, принесет снегопады и заставит морозы отступить. Местами по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на севере - с метелями", - говорится в сообщении.
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