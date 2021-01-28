Разовый эксперимент: в цирке Шымкента опровергли информацию об отказе от выступлений с животными

Шымкент. 27 января. Kazakhstan Today - В Шымкентском цирке без животных будут выступать только на Наурыз. Совсем не использовать животных в своих выступлениях артисты не собирались, передает Kazakhstan Today.

Оказалось, что новость недостоверна: без животных в номерах будут выступать лишь на Наурыз, другие шоу программы будут проходить с участием питомцев городского цирка, сообщает портал " Отырар ".

Готовятся новые номера, новое шоу. Мы в ответе за своих питомцев, это фейковые новости", - сказала дрессировщица Жанат Калметова.

Руководство цирка заверяет, что отказываться от своих подопечных, а уж тем более от выступлений с теми, кого приручили, никто не собирается. По словам Жанат Калметовой, вне цирка животные долго не проживут, питомцы и их хозяева слишком привязаны друг к другу.

Выступление без животных планируется, правда, это будет разовое выступление на Наурыз, в рамках экспериментальной программы.

Руководство Шымкентского цирка уверяет, что для животных созданы необходимые условия содержания.

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