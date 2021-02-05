Шторм ожидается в восьми областях

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 5 февраля в Атырауской области местами ожидается туман, гололед.

5 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед.

5 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед.

5 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

5 февраля в Павлодарской области местами, туман, гололед.

5 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, местами 15-20 метров в секунду.

5 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед.

5 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед.

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