В Алматы и семи областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 5-6 марта возможен сход снежных лавин.

6 марта в Кызылординской области местами ожидается туман.

6 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, ночью 15-20, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

6 марта в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

6 марта в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

6 марта в Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, ночью местами порывы 23-28 метров в секунду.

6 марта в Туркестанской области во второй половине дня местами ожидается гроза. Ночью местами ожидаются туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду.

6 марта в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали , какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие трое суток - 6-8 марта. В связи с выходом на территорию страны серии ненастных североатлантических циклонов в ближайшие дни ожидаются быстрые смены тёплых и холодных воздушных масс. Они станут причиной сильных колебаний температуры воздуха и атмосферного давления.

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