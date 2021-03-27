Врачи назвали причину массового отравления школьников в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 МАРТА - Медики назвали причину массового отравления школьников на востоке республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Результаты анализов первых 48 пациентов уже получены. В биоматериалах обнаружен возбудитель дизентерии. Напомним, инцидент произошел в селе Бозанбай в Уланском районе. За выходные число обратившихся к медикам увеличилось до 118, среди них были и 8 дошкольников, сообщает " Хабар 24 ".

Состояние 61 ребенка потребовало госпитализации. Всех на скорой доставили в инфекционное отделение Детской больницы в Усть-Каменогорске. Часть детей уже идет на поправку, сообщили в медучреждении.

Состояние всех детей стабильное. От легкой до средней степени тяжести. Буквально сегодня выписываются уже двое детей в удовлетворительном состоянии. У 48 детей на сегодняшний день в анализах подтвердился диагноз шигеллез – это возбудитель дизентерии", - сообщил главный врач центра матери и ребёнка ВКО Ермек Омарбеков.





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