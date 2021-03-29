Елжану Биртанову снова продлили домашний арест

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову вновь продлили домашний арест, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию подтвердил адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко.

Судья не мог поступить иначе, ведь именно он поместил Биртанова под стражу. Непродление домашнего ареста значило бы, что и под стражу Биртанова брали незаконно. В этом защита непреклонна, у следствия по делу не было и нет никаких оснований держать Биртанова в статусе подозреваемого, и тем более под домашним арестом", - цитирует Куряченко Tengrinews.

В последний раз Елжану Биртанову продляли домашний арест 22 февраля. Адвокат Биртанова сообщал, что подал обращение президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву "с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова".

Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

В ноябре 2020 года Дмитрий Куряченко сообщил, что бывший министр находится под домашним арестом. В январе 2021 года следственный суд Нур-Султана продлевал домашний арест Елжану Биртанову до конца февраля.

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