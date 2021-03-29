Елжану Биртанову снова продлили домашний арест

Информацию подтвердил адвокат Биртанова Дмитрий Куряченко.
Судья не мог поступить иначе, ведь именно он поместил Биртанова под стражу. Непродление домашнего ареста значило бы, что и под стражу Биртанова брали незаконно. В этом защита непреклонна, у следствия по делу не было и нет никаких оснований держать Биртанова в статусе подозреваемого, и тем более под домашним арестом", - цитирует Куряченко Tengrinews.
В последний раз Елжану Биртанову продляли домашний арест 22 февраля. Адвокат Биртанова сообщал, что подал обращение президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву "с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова".
Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября. Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.
В ноябре 2020 года Дмитрий Куряченко сообщил, что бывший министр находится под домашним арестом. В январе 2021 года следственный суд Нур-Султана продлевал домашний арест Елжану Биртанову до конца февраля.
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