В КГА рассказали, когда аэропорт Урджар закроется на капремонт

ТАЛДЫКОРГАН. 21 АПРЕЛЯ - В целях обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь акимат Урджарского района ВКО с прошлого года реализует проект по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы, а также установки светосигнального оборудование в аэропорту села Урджар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Средства для реализации проекта в размере 4,7 миллиарда тенге выделены по линии Дорожной карты занятости, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации.

Аэропорт Урджар закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы 1 мая. Завершить проект планируется до конца 2021 года. В КГА отметили, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Урджар не проводился с момента начала его эксплуатации в 2008 году. Затягивание сроков проведения реконструкции может сказаться на безопасности полетов.

После модернизации аэропорт села Урджар сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые ВС Embraer 190, BombardierQ-400, CRJ-200, в том числе ночью. Это позволит увеличить поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь в последующие летние сезоны.

В связи с закрытием аэропорта Урджар АО НК "КТЖ" увеличит в текущем году количество поездов и прицепных дополнительных вагонов в направлении озера Алаколь.

Для обеспечения транспортной доступности побережья озера для туристов акимат Восточно-Казахстанской области также планирует увеличить количество автобусных маршрутов.

15 апреля министр индустрии и инфраструктурного развития провел совещание по вопросам развития и модернизации аэропортов.

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