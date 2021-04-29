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Стало известно, когда в столице завершится отопительный сезон

28.04.2021 4969
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Аким столицы Алтай Кульгинов подписал постановление о завершении в Нур-Султане отопительного сезона 2020-2021 годов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с законом РК от 23 января 2001 года акимат Нур-Султан постановил завершить отопительный сезон 2020-2021 годов в городе с 29 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт акимата.
 
Текущий отопительный сезон проходил в штатном режиме, без происшествий и продлился 219 дней. Температурный режим работы тепловых сетей выдерживался согласно утвержденному графику.
 
Напомним, с 13 апреля отопительный сезон завершился в Алматы.
 

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