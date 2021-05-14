Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и ряде областей

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 14 мая в Мангистауской области ожидается сильная жара, 38 градусов.

14 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, ночью местами, днем на большей части области 15-20 метров в секунду.

14 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 14-16 мая в Жамбылской области местами ожидается гроза. 14-16 мая местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, сутки 15, ночью 16 мая порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте 14 мая ожидается ветер восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

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