В выходные в Казахстане потеплеет

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 15-17 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, в большинстве регионах Казахстана обширный Северо-Западный антициклон сохранит малооблачную, спокойную и сухую погоду.

Ожидается повышение температурного фона ночью в северной половине республики до 8-16, днем до 25-33 градусов тепла, в западных и южных регионах ночью до 12-20, днем до 28-36 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града. Кроме того, 15 мая в Восточно-Казахстанской области в ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

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