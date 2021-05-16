Участок проспекта Мангилик Ел временно перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - Жителей Нур-Султана предупредили о временном перекрытии участка проспекта Мангилик Ел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султан" совместно с управлением административной полиции ДП города начали работы по текущему ремонту дорожного полотна по проспекту Мангилик Ел, сообщает официальный сайт столичного акимата.

С 15 по 17 мая текущего года на участке от Триумфальной арки до улицы Орынбор будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

Также 15 мая будет проведен текущий ремонт дорожного полотна на пересечении улиц Сейфуллина и Айманова. Данный участок будет перекрыт полностью.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении профильного управления.

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