В пяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем в Западно-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. На юге области сохраняется сильная жара, до 38 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 28 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, местами 18 метров в секунду, сохраняется сильная жара, до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

28 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

Днем 28 мая в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

28 мая в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

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