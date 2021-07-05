АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В Алматы усилена работа по поливу зеленых насаждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С наступлением жаркой погоды для активной борьбы с засухой во всех районах города было принято решение увеличить кратность полива. По мере необходимости отдельные участки поливаются ежедневно, сообщили в РСК Алматы.

Для поддержания состояния зеленых насаждений при поливе используются минералы, подкормка.

На многих участках используются автоматизированные системы полива. Также подрядные организации используют помпы. Насаждения на пешеходных улицах поливают с помощью системы автоматического полива и водовозов. На некоторых участках, где идет ремонт системы, полив также производится вручную, с использованием мотопомп.

Работа по поливу осуществляется в усиленном режиме ежедневно по графику в ночное время. Также в парках, скверах и зеленых зонах применяется дополнительный полив зеленых насаждений для обеспечения высокой производительности.

В поливе и уходе задействованы 221 человек, 128 единиц спецтехники и 74 мотопомпы.

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