АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - Жители одного из районов Алматы выступают против строительства частной школы во дворе жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили агентству Kazakhstan Today жители Алматы, проживающие по адресу: улица Шагабутдинова, 114, с середины апреля 2021 года по настоящий момент ведутся строительные работы по демонтажу здания, расположенного по улице Кабанбай батыра, дом 164. Проект застройщика представляет собой частную школу Prometheus.school на 800 мест. В середине мая застройщик провел собрание жильцов домов, расположенных рядом со стройкой и представил проект.

Нас, как жильцов, очень тревожит состояние здания, в котором производится демонтаж, так как территория строительного участка граничит с дворовыми площадками жилых домов №114 на Шагабутдинова и №117 на Шарипова, а само здание соприкасается с жилым домом 114 по улице Шагабутдинова. По проекту, торцевая часть реконструируемого здания, будучи изначально одноэтажной, будет наращиваться на 4 этажа вплотную к дому №114 по улице Шагабутдинова (так называемая "вставка"), сейчас производится демонтаж данного одноэтажного сооружения. Нас беспокоит, что при данных работах в квартирах ощущается вибрирование, что очень тревожит, так как мы живем в сейсмоопасной зоне. Также на территории нашего двора и под нашим домом находится бомбоубежище советской постройки, есть опасение, что нарушат его целостность и целостность фундамента дома", - сообщили жители.

По их данным, представленный на ознакомление жителям близлежащих домов проект не имеет ни одной подписи согласования градостроительных организаций города.

Проект выполнен с нарушениями требований СП РК 3.02-05-2011 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ и СП РК 3.01-101-2013 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. Для защиты наших законных прав и интересов, нами был подготовлен запрос в Управление городского планирования и урбанистики города Алматы на предмет согласования проекта. Уполномоченный орган ответил следующее: "Управлением на реконструкцию и перепланировку здания по вышеуказанному адресу архитектурно-планировочное задание и согласование по проекту не выдавалось", - проинформировали жильцы.

Они сообщили, что такой же запрос был отправлен в акимат, где ответили, что разрешения не выдавалось, а также что это объект "долгострой".

Данная застройка может нести необратимые последствия, угрожающие жизни и здоровью людей - как жителям нашего дома, так и детям, которые будут обучаться в этом здании. К сожалению, ни акимат, ни ГАСК, ни прокуратура не реагируют на наши обращения и застройка ведется дальше", - отмечают жильцы.

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