В ближайшие три дня в Казахстане сохранится неустойчивая погода

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ближайшие три дня на всей территории Казахстана сохранится переменчивая погода, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Неустойчивый характер погоды по-прежнему будет сохраняться на всей территории Казахстана, за исключением южных областей. С прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на юге - с пыльной бурей," - сообщает РГП "Казгидромет".

На западе температура воздуха ночью поднимется до 15-23 градусов выше нуля, днём - до 25-38 градусов.

На севере, северо-западе республики ночная температура воздуха ожидается в пределах 6-20 градусов тепла, в дневное время столбики термометров достигнут отметок 10-28 градусов.

В центральной части и на востоке страны температура воздуха ночью составит 7-20 градусов выше нуля, днём - 15-30 градусов тепла.





На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура составит 12-23 градусов тепла, дневная - 27-28 градусов выше нуля.

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