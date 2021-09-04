УРАЛЬСК. 3 СЕНТЯБРЯ - В Уральске Родители не пускают детей в школу, опасаясь заражения туберкулезом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Десятки возмущенных родителей не отдали детей в школу в Уральске. Дело в том, что учеников младших классов перевели в здание бывшего санаторного интерната. Мамы и папы считают помещение опасным и боятся, что школьники могут подхватить туберкулез, сообщает телеканал " Астана ".

В этом здании располагался интернат для детей, контактных с больными туберкулезом. Его закрыли в этом году. И сразу помещение отдали под младшие классы общеобразовательной школы №20. Учебное заведение переполнено, учеников вдвое больше нормы. Однако родителей такой вариант не устроил. Они уверены, что дети могут заразиться опасной болезнью.

Палочка Коха, мы знаем, живёт 40 лет в земле. Дети здесь жили, здесь общежитие есть, принимали лекарства, манту проходили, каждые полгода - это всем известно. Полы там деревянные, линолеум старый. Дети пробегут - пыль поднимется. Мы не уверены, что наши дети не подхватят палочку Коха, мы боимся", - говорит местная жительница Лариса Низовцева.

По этой причине на торжественной линейке многих детей не было. Школьники и сейчас остаются дома, пока родители обивают пороги различных инстанций. Они ставят под вопрос качество ремонта и дезинфекции".

В эту школу мой ребенок не пойдет ни при каких обстоятельствах. Делайте ремонт, все как положено, убедитесь, что безопасно, рекультивацию сделайте. Полжизни нам говорили сюда даже подходить нельзя, а теперь нам говорят: здесь все в порядке. Здесь как-то не сходится", - сказал житель Уральска Жаслан Муканов.

В отделе образования же заявляют: текущий ремонт в школе провели и материальная-техническая база сейчас даже лучше, чем у некоторых других учебных заведений. За здоровье детей просят не беспокоиться.

Все официальные государственные органы дают свои ответы - что здесь обучались дети не туберкулезные больные, а контактные. Санэпидемстанция была, снимали пробы и дали официальный акт готовности школы к учебному году", - сказала руководитель отдела образования Акжаркын Темирханова.

Но родители продолжают бороться за возвращение в старую школу. Они намерены провести независимую экспертизу почвы у здания и обратиться к президенту, говорится в сюжете.





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