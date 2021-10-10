В Караганде уволили не пустившего в туалет второклассника учителя

КАРАГАНДА. 10 ОКТЯБРЯ - В Караганде общественный транспорт ходит с перебоями из-за дефицита дизельного топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишет региональное издание ekaraganda.kz
, в редакцию поступают жалобы от горожан: люди не могут дождаться общественного транспорта.
Водители говорят, что нет солярки", - делятся карагандинцы.
Городские власти от сферы транспорта тем временем подтверждают: на автозаправочных станциях на данный момент нет дизельного топлива.
Сегодня на городских маршрутах города на линии находятся 193 автобуса - 72% от плана по расписанию выходного дня. В связи с отсутствием дизельного топлива на автозаправочных станциях сорван выход маршрута №02, на некоторых маршрутах курсирует сокращенное количество пассажирского транспорта. Маршруты №28 и 29 находятся на линии.
Завтра, 11 октября, по информации автопарков города, ожидается плановый запуск всех маршрутов. Этот вопрос находится на контроле отдела КХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", - сообщают в профильном ведомстве.
Причина дефицита дизтоплива в Казахстане, по данным Минэнерго, в том, что Павлодарский НПЗ остановлен на ремонт.
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - 8 октября на пассажирском поезде №603 сообщением Аркалык - Нур-Султан родилась девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К работникам поездной бригады обратился мужчина, сказав, что у его супруги начинались роды.
По словам начальника поезда Торехана Абдраимова, поездная бригада действовала согласно должностной инструкции и на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Торехан Абдраимов работает на железной дороге больше 8 лет, из них уже 3 года начальником поезда. Этот случай в его практике первый.
В пресс-служба "Казакстан темір жолы" сообщили, что до приезда врачей железнодорожники начали готовить женщину к родам. На помощь проводникам Ирине Андреевой и Жаныл Баталовой пришли врачи из Аркалыка Светлана Аяпова (акушер-гинеколог на пенсии) и Гаухар Койшугулова (руководитель лечебной организации), которые были пассажирами этого поезда. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия и уже через некоторое время на свет появилась малышка.
По прибытии состава на станцию Державинск молодую маму Нурайлым Курманалы и ее дочку проводники передали в заботливые руки работников скорой помощи. "Казакстан темір жолы" поздравил Нурайлым с рождением ребенка и пожелал ей крепкого здоровья.
АЛМАТЫ. 9 ОКТЯБРЯ - По среднесрочному прогнозу, сильных землетрясений на территории Казахстана не ожидается. Об этом сообщила заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По среднесрочному прогнозу на 2021 год, сильных землетрясения мы не ожидаем на нашей территории. На карте среднесрочного прогноза мы показываем места, где могут возникнуть менее сильные землетрясения, они тоже могут быть опасны. Но пока сильных мы не ждем", - сказала А. Садыкова, сообщает "31 канал".
По ее словам, весь юго-восток Казахстана находится в сейсмоопасной зоне, а это почти половина территории Казахстана, где проживают примерно 6-7 млн человек.
Специалист ответила на вопрос: способны ли ученые заранее распознать угрозу?
Алматы находится в таком месте, где сейсмогенерирующие зоны находятся очень близко. И речь идет о секундах. За несколько секунд от ближайших сильнейших сейсмогенерирующих зон (способны распознать угрозу). У нас есть система, которую мы пытаемся внедрить в Алматы, но еще она не отработана на 100%. Но мы начали в этом направлении работать с акиматом Алматы", - сказала она.
По словам А. Садыковой, японские сейсмологи рекомендуют установить в организациях в Алматы специальные датчики для раннего прогнозирования подземных толчков.
Такой датчик среагирует на первую волну и подаст звуковой сигнал. Это конкретно для конкретной организации. И человек, находящийся в этом здании, принимает решение: покинуть ему помещение или другие действия предпринять. Эти датчики у нас есть. Но чтобы их установить, нужно финансирование", - пояснила А. Садыкова.