Руководство больницы в Восточном Казахстане присваивало ковидные надбавки медработников

Фото: kazpravda.kz

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены попросили уточнить, за счет каких средств будет проведена ревакцинация населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С соответствующим запросом обратилась к правительству депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "Казахстанская правда". По словам Нурманбетовой, средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены.

Депутат напомнила, что для формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек.

Отвечая на вопрос, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что средства будут выделены из резерва правительства.

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через 6 месяцев для инактивированной вакцины, и через 9 месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года", - пояснил заместитель премьер-министра.

Остальных граждан будут вакцинировать поэтапно.

В 2022 году планируется привить около двух миллионов человек. А в 2023-2024 годах будем смотреть на эпидситуацию. Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией", - добавил Тугжанов.