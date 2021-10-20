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Руководство больницы в Восточном Казахстане присваивало ковидные надбавки медработников

19.10.2021, 10:05 137323
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 ОКТЯБРЯ - Должностные лица КГП на ПХВ "Шарская городская больница" присваивали ковидные надбавки медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет, должностные лица Шарской городской больницы на основании незаконных приказов о трудоустройстве необоснованно начисляли заработную плату. Ущерб государству составил более 1 млн тенге.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что необоснованно начислялись надбавки к заработной плате работникам больницы за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в общей сумме более 1,5 млн тенге. 
 

В связи с этим для недопущения подобных фактов руководитель департамента рекомендовал Управлению здравоохранения области разработать и утвердить план проверок подведомственных организаций по ведению бухгалтерского учета в части начисления заработной платы и надбавок сотрудникам, принимавшим участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19. При выявлении нарушений направить соответствующие материалы в правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы.

 
В рамках усиления профилактической работы аналогичные представления вносятся по каждому уголовному делу и рассматриваются в трудовых коллективах госорганов, где непосредственно работало должностное лицо, совершившее преступление.
 

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В Уральске водитель авто с привязанной собакой избежал наказания

20.10.2021, 15:57 1189
УРАЛЬСК. 20 ОКТЯБРЯ - Водитель авто, привязавший собаку к машине, не понесет наказания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам полицейских, в его поступке не усматривается какое-либо правонарушение, сообщает "Мой город". 
 

В ходе разбирательств установлено что, 18 октября мужчина обнаружил возле своего дома труп незнакомой собаки, которая лежала на земле, не подавая признаки жизни. Изо рта пса шла пена. Подумав, что собака может быть заразной и избегая физического контакта с ней, он привязал её к кузову своей машины и вывез за город, закопал труп животного", - сообщили в полиции.

 
 

Житель Акмолинской области посвятил родному селу песню

20.10.2021, 15:39 7615
КОКШЕТАУ 20 ОКТЯБРЯ - В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню "Өлеңтім - Өлеңім", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сельских населенных пунктах региона продолжается марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі", посвященный 30-летию Независимости страны. Ряд мероприятий прошел в селах Тургай, Малтабар, Уленты, Ажы и Селеты Ерейментауского района, сообщает управление внутренней политики.
 
В рамках мероприятий были организованы ярмарки сельскохозяйственной продукции, выставки работ мастеров и ремесленников декоративно-прикладного искусства, концерты с участием артистов районного дома культуры и сел. На встречи в качестве почетных гостей были приглашены ветераны труда, труженники сел и передовики агропромышленного комплекса, сообщает управление внутренней политики.
 

Все мероприятия в селах прошли интересно и насыщенно. Жители весело провели время, пообщались друг с другом, вспомнили приятные и яркие моменты жизни. Думаю, что сельчане получили массу положительных эмоций и отличное настроение", - рассказал аким Тургайского сельского округа Марат Аубакиров.

 
Проведение марафона совпало с 60-летним юбилеем села Уленты. В честь знаменательного события поэт, певец, композитор Сайлау Жылкыбаев посвятил родному селу песню "Өлеңтім - Өлеңім". Также в рамках мероприятия сельской библиотекой была организована специальная выставка под названием "Ұлы даланың ежелгі қолөнер көрмесі".
 

За эти годы выросло большое село, благодаря каждодневному труду сельчан, вложивших свою любовь и преданность в его преобразование. Хочу поздравить всех жителей с юбилеем села, пожелать им крепкого здоровья и благополучия. Пусть наше село и дальше процветает", - поделился житель села Балтабай Хосыбаев.

 
К слову, марафон "Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі" проводится в сельских населенных пунктов области в течение октября с целью устойчивого развития аулов, повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сохранения и развития элементов народного творчества.
 

За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены

20.10.2021, 15:09 2728
За чей счет будет проводиться ревакцинация, выяснили мажилисмены
Фото: kazpravda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилисмены попросили уточнить, за счет каких средств будет проведена ревакцинация населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С соответствующим запросом обратилась к правительству депутат мажилиса Джамиля Нурманбетова в ходе обсуждения на пленарном заседании проекта бюджета на 2022-2024 годы, сообщает "Казахстанская правда". По словам Нурманбетовой, средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены. 
 
Депутат напомнила, что для формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. 
 
Отвечая на вопрос, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что средства будут выделены из резерва правительства.
 

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября провести повторную вакцинацию. Через 6 месяцев для инактивированной вакцины, и через 9 месяцев будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью обеспечены вакциной до конца года", - пояснил заместитель премьер-министра.

 
Остальных граждан будут вакцинировать поэтапно.
 

В 2022 году планируется привить около двух миллионов человек. А в 2023-2024 годах будем смотреть на эпидситуацию. Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией", - добавил Тугжанов.

 

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