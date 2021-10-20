Руководство больницы в Восточном Казахстане присваивало ковидные надбавки медработников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 ОКТЯБРЯ - Должностные лица КГП на ПХВ "Шарская городская больница" присваивали ковидные надбавки медработников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказал руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет, должностные лица Шарской городской больницы на основании незаконных приказов о трудоустройстве необоснованно начисляли заработную плату. Ущерб государству составил более 1 млн тенге.
В ходе досудебного расследования установлено, что необоснованно начислялись надбавки к заработной плате работникам больницы за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в общей сумме более 1,5 млн тенге.
В связи с этим для недопущения подобных фактов руководитель департамента рекомендовал Управлению здравоохранения области разработать и утвердить план проверок подведомственных организаций по ведению бухгалтерского учета в части начисления заработной платы и надбавок сотрудникам, принимавшим участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19. При выявлении нарушений направить соответствующие материалы в правоохранительные органы", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы.
В рамках усиления профилактической работы аналогичные представления вносятся по каждому уголовному делу и рассматриваются в трудовых коллективах госорганов, где непосредственно работало должностное лицо, совершившее преступление.