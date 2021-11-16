Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в семи областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 16 ноября на севере Акмолинской области ожидается туман.

На западе в Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке области гололед. Ветер северный, северо-западный, на юге области порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Днем на севере области метель. Ветер юго-восточный, с переходом на северный, днем на севере области до 15-20 метров в секунду.

На западе и востоке Атырауской области ожидается низовая метель, ночью и утром на севере и в центре области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на западе и востоке области до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 16 ноября на юге и востоке Алматинской области сохраняется туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы до 25 метров в секунду.

На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северный, ночью на западе, днем на большей части области порывы до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.