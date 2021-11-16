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Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана

15.11.2021, 18:23 51355
Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в семи областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", 16 ноября на севере Акмолинской области ожидается туман. 
 
На западе в Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке области гололед. Ветер северный, северо-западный, на юге области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Днем на севере области метель. Ветер юго-восточный, с переходом на северный, днем на севере области до 15-20 метров в секунду.
 
На западе и востоке Атырауской области ожидается низовая метель, ночью и утром на севере и в центре области туман, гололед. Ветер северо-восточный, на западе и востоке области до 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 16 ноября на юге и востоке Алматинской области сохраняется туман, гололед. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы до 25 метров в секунду.
 
На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере области ожидается туман. Ветер северный, ночью на западе, днем на большей части области порывы до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 

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новости по теме

В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута

16.11.2021, 08:54 22897
В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута
Фото: Facebook Вячеслава Павленко
АЛМАТЫ. 16 НОЯБРЯ - В Алматы задержали хулиганов, забросавших камнями автобусы 25-го маршрута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 
Как пояснили в департаменте полиции города, по данным фактам в управление полиции Алатауского района Алматы с заявлением обратился руководитель автопредприятия. Он сообщил, что в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута. 
 

В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе. За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители, согласно статье 435 КРКобАП (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним). Санкция предусматривает штраф в размере 7 МРП", - информировал начальник управления полиции Алатауского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков. 

 
Он отметил, что подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена разъяснительная беседа. 
 

Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции", - сказал представитель автопредприятия. 

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

16.11.2021, 08:39 16957
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 16 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Северо-западный и южный циклоны будут оказывать влияние на территорию Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге и востоке – осадки в виде дождя и снег. Лишь на юго-востоке и в Северо-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и востоке с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Мангистауской области ожидается гололед, на севере области туман, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге и востоке Алматинской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, на востоке области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Атырауской области ночью и утром ожидается туман, гололед; на западе и востоке области усиление ветра с низовой метелью. 
 
На юго-востоке Западно-Казахстанской области ночью ожидается гололед, на западе области туман, на юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед, днем на севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью. 
 
На севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица, на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
 

В РК с 23 ноября семь участков дорог станут платными

15.11.2021, 20:55 93664
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Как сообщили в национальной компании "КазАвтоЖол", в стране с 23 ноября платными станут семь участков дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 15 ноября функционирует система взимания платы за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырехполосным движением: Нур-Султан - Павлодар, Капшагай - Талдыкорган, Тараз - Кайнар, Шымкент - Тараз, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент, Щучинск - Кокшетау.
 
Приказы о внедрении платности на этих участках вступят в силу 23 ноября 2021 года. В "КазАвтоЖол" добавили, что уже начали функционировать центры обслуживания по платным дорогам.
 
Напомним, платность на участках первой технической категории планировалась к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года.
 

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