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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

18.11.2021, 21:23 31861
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 ноября на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
Днем 19 ноября на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.
 
19-21 ноября на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, 20 ноября на северо-востоке области порывы 25 метров в секунду.
 
Ночью 19 ноября на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 ноября на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
Ночью и утром 19 ноября на северо-западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
19 ноября утром и днем на северо-востоке, юге Алматинской области гололед, на юге и востоке области ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
19 ноября на западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 19 ноября на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем 15-20 метров в секунду, на западе области порывы 23 метра в секунду. 
 

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Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами

18.11.2021, 18:55 54595
Неревакцинированных медработников не будут допускать к работе с пациентами
Фото: УВП города Нур-Султана
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева в ходе брифинга сообщила, что неревакцинированные медики не будут допускаться к работе с пациентами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, неревакцинированных медиков к пациентам не будут допускать, их могут переводить в отделы, где они не соприкасаются с пациентами, например, в отдел статистики.
 

У нас есть 42-е постановление главного санитарного врача, в котором говорится о том, что для очной работы привлекаются лица вакцинированные или лица, у которых есть стойкий медотвод или же переболевшие в течение последних трех месяцев. Ревакцинацию должны пройти в первую очередь, согласно постановлению, все медицинские сотрудники", - отметила она.

 
По мнению Султангазиевой, неревакцинированные медсотрудники в случае новой волны инфекции, работая с зараженным пациентом, подвергают риску в первую очередь свое здоровье и свою жизнь.
 

И поэтому я считаю, что каждый сознательный медицинский сотрудник должен получить ревакцинацию", - подчеркнула она.

 
В свою очередь, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин отметил, что неревакцинированные медработники подвергают риску ослабленных больных в своих отделениях, это может привести к внутрибольничным вспышкам коронавирусной инфекции, заключил Бекшин. 
 
Как сообщалось ранее, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
 

В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность

18.11.2021, 14:33 81217
В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - В Казахстане более 16 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность. Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По состоянию на 1 ноября 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 059 иностранных граждан", - сообщает пресс-служба Министерства. 

 
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 647 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3222 - по второй категории (руководители структурных подразделений). 
 
Основная часть иностранцев, работающих на территории РК, относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7 746 и 718 человек соответственно. 
 
Также на сезонные работы привлечены 1769 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1957 человек.
 
По данным ведомства, в Казахстане насчитывается 1739 работодателей, привлекающих к работе иностранцев.
 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 4068 человек, Турция - 2069 человек, Узбекистан - 1782 человек, Индия -1212 человек, Великобритания - 1047 человек.
 
В Минтруда напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году ее размер составил 0,31% к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.
 
 

Как развивалась сфера культуры Акмолинской области за годы независимости

18.11.2021, 12:11 109999
Фото: УВП Акмолиской области
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - За период суверенитета страны учреждения и предприятия культуры региона достигли ряда положительных изменений не только в количественном показателе, но и в многообразии появившихся новых форм, типов организаций и их содержании. В области открыто семь музеев, 123 библиотеки и 107 клубов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в управлении культуры, архивов и документации, среди появившихся новых объектов культуры - музеи Малика Габдуллина, Ботай-Бурабай, сельские клубы в ряде сел Есильского и Сандыктауского районов, дом культуры в селе Алаколь Егиндыкольского района, сообщает управление внутренней политики Акмолиской области.
 
За последние три года отремонтировано 85 учреждений культуры. Планируется открытие еще пять объектов и ремонт 23 организаций.
 
В области функционируют более 330 государственных библиотек, выполняющих не только культурные и образовательные функции, но и превратившиеся путем открытия в них мобильных бибилиотек и коворкинг-центров в центры общения, информации и досуга. Такой уровень развития стал возможен при реализации нескольких поэтапных программ, разработанных для развития библиотечной системы области.
 
Действуют 11 музеев, в фондах которых хранятся более 120 000 уникальных музейных экспонатов. Музеи являются центром научно-исследовательской деятельности. В прошлом году по итогам III республиканского онлайн-конкурса "Рухани ќазына" лучшим музеем областного значения признан Акмолинский областной историко-краеведческий музей. 
 
111 коллективов художественной самодеятельности отмечены высоким званием "Народный" и "Образцовый". 
 

За годы Независимости учреждениями культуры проведена работа по интеграции в международное культурное пространство с целью популяризации достижений профессионального и народного творчества. Коллективы Казахского музыкально-драматического театра, областной филармонии им. У. Ыбырая, народные ансамбли танца "Кокшетау", "Шалкыма", народный ансамбль современного танца "Тумар", народный фольклорный ансамбль "Кербез сўлу" и другие являются многократными лауреатами десятков международных конкурсов и фестивалей народного, детского и молодежного творчества, хореографического искусства по всему миру", - рассказали в управлении культуры, архивов и документации.

 
Как добавили в ведомстве, только в этом году обладателями Гран-при международных и республиканских конкурсов и фестивалей стали 49 участников, лауреатами - 147, дипломантами - 65.
 
К слову, в рамках 30-летия Независимости в области проведено более 500 различных мероприятий. В их числе региональный конкурс "Арќаныѕ јн дариясы", выставка "Алты алаштыѕ Жамбылы", региональный театральный фестиваль, республиканский парад искусств "Сјлем, Елорда!", областной конкурс "Биле, жастыќ!", фольклорный фестиваль "Кґнеден жеткен кїмбір" и другие.
 

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