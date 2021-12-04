Новые объекты досуга открываются в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области
В церемонии открытия объектов приняли участие аким города Алпысбай Каиржанов, представители общественности, спортсмены и жители микрорайонов населенного пункта.
Приветствуя собравшихся, аким города поздравил их со знаменательным событием этого года - 30-летием Независимости Казахстана.
Символично, что новые объекты в нашем городе открываются в юбилейный год суверенитета страны. В этом году власти города постарались максимально преобразить местные парки, скверы и дворовые площадки. Большие средства и силы были вложены именно в восстановление архитектурного облика города и обеспечение эффективного досуга населения", - отметил Алпысбай Каиржанов.
Многофункциональная площадка включает в себя различные игровые зоны и street workout площадку для развития физических способностей молодежи.
В открывшемся сквере асфальтированы дорожки, выложены тротуары из брусчатки, поставлены новые лавочки, урны, фонари, а также установлена детская площадка.
Очень рады, что нашем городе открываются такие замечательные объекты, где мы и наши дети можем с пользой проводить время. Благодарим за эту возможность администрацию города. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником и пожелать им мирного неба над головой и дальнейшего процветания нашей страны", - поделилась местная жительница Меруерт Умарова.
К слову, в юбилейный год в Степногорске открылось порядка 60 объектов индустрии и социальной сферы.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения.