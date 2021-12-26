Открыто движение по главной магистральной эстакаде в районе рынка "Алтын Орда"

Фото: Пресс-служба МИИР РК.
25 декабря 2021 года с участием министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова и акима Алматинской области Каната Бозумбаева состоялось открытие движения по новой главной магистральной эстакаде на участке "Алматы-Райымбек" в районе рынка "Алтын Орда", - сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
На участке автодороги построена главная магистральная эстакада, разворотная эстакада по типу "Подкова", мост через реку Аксай и надземные пешеходные мосты. Кроме того, для транзитного, общественного и местного транспортов на протяжении 4 километров построена 10 полосная дорога с переустройством инженерных коммуникаций.
Отмечается, что к реализации привлечено свыше 200 рабочих и 50 единиц техники, в том числе сложные вспомогательные сооружения и оборудования для охвата работ по всей протяженности монолитного пролетного строения.
Открытие движения придаст положительный эффект в части увеличения пропускной способности на данном участке, повышения удобств для населения и решения проблем инфраструктуры для ведения бизнеса граждан, учитывая расположение крупных рынков "Алтын Орда", "Барлык" и торгово-развлекательного центра "Молл Апорт", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в организацию дорожного движения на пересечении проспекте Рыскулова и улицы Тлендиева внесли изменения.