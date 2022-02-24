Жители Алматы рассказали, как им живется в "человейниках"

АЛМАТЫ. 23 ФЕВРАЛЯ - Жители Алматы рассказали, как им живется в районах с точечной застройкой, и есть ли в них вся необходимая социальная инфраструктура для проживания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Корреспонденты Tengrinews посетили несколько районов, где ведется уплотнительная застройка и пообщались с их жителями.
Так, в районе Гагарина - Ходжанова из-за стройки огородили тротуар, и людям приходится идти про проезжей части.
Тесно, конечно, даже во дворе строят дома. Мы, конечно, против. В этом квадрате есть одна казахоязычная школа и две русскоязычные, нагрузка на них колоссальная. До них где-то минут 15 идти. Есть "Магнум", госполиклиника на Утепова. Но хотелось бы, чтобы на территории новых ЖК тоже были все эти соцобъекты, там ведь столько людей будет жить", - рассказала в интервью местная жительница.
По словам, корреспондента, во дворе ЖК есть небольшая детская площадка, но машин на ней больше, чем детей. Подземная парковка отстутствует.
Мы находились здесь всего несколько минут, в это время водители прогревали свои авто, и дышать было абсолютно нечем. А уж как в этом месте играть малышам - вообще непонятно", - пишет сайт.
Люди также рассказывают, что за последние 3-5 лет экология в районе стала намного хуже.
Мы это не то что чувствуем, мы это видим - копоть на окнах, слой пыли. Парк был выше "Магнума", теперь там стройка. Ближайший парк - на Жарокова. Если сейчас здесь достраивать школы и сады, мы просто не поместимся", - жалуются жители.
По их мнению, в Казахстане досточно места, чтобы развиваться не вверх, а вширь.
В другом ЖК, на Назарбаева - Райымбека, тоже не оказалось социальных объектов, указанных в буклетах стройкомпании.
Садики частные, возможно, будут, но под вопросом. До всех остальных перечисленных объектов нужно будет еще дойти. По словам менеджера, ближайший парк - парк Горького, который, как известно, находится на Гоголя, и расстояние между ним и комплексом, на минуточку, составляет более двух с половиной километров. Ближайшая госполиклиника - на Пушкина - Гоголя, а государственая школа - Абылай хана - Райымбека, есть еще частная школа. На территории самого ЖК инфраструктуры нет. При этом здесь, согласно буклету, строится 17 двенадцатиэтажек", - сообщает корреспондент.
Такая же ситуация возле озера Сайран. По словам жителей, до ближайших школ идти 15-20 минут, а в госполиклинику нужно добираться на транспорте.
Из мест досуга - озеро Сайран, и это место, судя по всему, все еще не самое безопасное в городе. Вместо рекламы новых школ и садов здесь на заборах реклама наркотиков. А в этом районе, как известно, проживает немало подростков", - пишет сайт.
Ранее в интервью ангентству Sputnik Казахстан алматинцы рассказали, почему они против точечной застройки.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК.
Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.
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