Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Мангистауской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 сентября на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

24 сентября на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября на большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

24 сентября на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

24 сентября на западе, севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15 метров в секунду.