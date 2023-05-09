08.05.2023, 16:33 123956
Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Фото: Минобороны РК
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Праздничный концерт и акцию "Солдатская каша", посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели на мероприятии в центре социального обслуживания "Шарапат" офицеры департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны, сообщает пресс-служба ведомства.
Инициативу офицеров поддержали ветераны Вооруженных сил военной кафедры Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, а также члены общественного объединения "Союз ветеранов афганцев и локальных войн".
Начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Раису Егоровну Сафоничеву и всех постояльцев социального учреждения с историческим событием - Днем Победы.
Для нас ваше поколение - пример мужества, отваги и удивительной жизнестойкости. В тяжелое для страны время на победу работали все от мала до велика, на фронте и в тылу. Поэтому и выстояли. Об этом мы будем помнить и рассказывать детям и внукам", - заверил он.
В июле Раисе Егоровне исполнится 98 лет. В 1943 году после окончания кратковременных курсов связистов в Минске она была направлена на 2-й Украинский фронт. Прошла военными дорогами от Киева до Будапешта, где встретила День Победы. Ратный труд Раисы Егоровны отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями "За освобождение Украины", "За победу над Германией" и другими наградами", - пишет ведомство.
Организаторы мероприятия развернули на территории центра полевую кухню, установили армейские палатки и накормили пожилых людей обедом с традиционной солдатской кашей.
Сегодня в центре "Шарапат" проживают 329 человек. Среди них есть труженики тыла, награжденные медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", ветераны труда.
Творческий коллектив Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил также подготовил концерт, на котором были исполнены мелодии и песни военных лет для участников мероприятия и сотрудников учреждения.
В ответ прозвучали слова благодарности и аплодисменты в адрес военнослужащих, выразивших свое уважение к старшему поколению, прошедшему через неимоверные испытания и выстоявшему благодаря силе духа и самоотверженному служению Родине.
Напомним, сегодня глава государства присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам Великой Отечественной войны - Абдыгали Каймолдину и Ивану Галичу. Ветеранам также вручены знак особого отличия - "Золотая Звезда" и орден "Отан".
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09.05.2023, 09:00 44536
В Казахстане отмечают День Победы
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 мая, в Республике Казахстан отмечают День Победы.
В 2023 году отмечается 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией, информирует РИА Новости.
День Победы - это не просто празднование в честь завершения одной из самых страшных войн в мировой истории. День Победы - это прежде всего праздник мужества, чести и отваги, напоминание о том, как важно быть единым народом.
Праздник 9 Мая - это также напоминание о том, какие ужасы, боль и страдание принесла эта война людям во всем мире. В День Победы часто говорят о том, как важно сохранять память о событиях Великой Отечественной войны, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
За время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тысяч казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
По состоянию на 1 мая текущего года в Казахстане проживает 222 участника Великой Отечественной войны и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.
В их числе: жители блокадного Ленинграда - 78 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 175 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны - 2413 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне - 4 человека; труженики тыла - 57 436 человек.
В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял около 27 млн человек (40% всех людских потерь во Второй мировой войне), отмечает ТАСС.
Значительная часть пришлась на гражданское население страны. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.
Ранее стало известно, что в память об отцах, дедах и прадедах, о героях, прошедших войну, о тех, кто погиб на полях сражений и пропавших без вести, Русский дом в Алматы запускает онлайн-шествие "Бессмертный полк". 9 мая 2023 года в социальных сетях Русского дома в Алматы будет осуществлена трансляция онлайн-шествия "Бессмертный полк".
Также в Алматы основные мероприятия 9 Мая пройдут в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев будет организована церемония возложения цветов с участием ветеранов и актива города, прохождение военнослужащих торжественным маршем, праздничный концерт эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы с участием звезд казахстанской эстрады.
08.05.2023, 13:40 142501
В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Также на время реконструкции теплосетей в городе закроют проезд по нескольким улицам
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Часть зданий в Жетысуском районе Алматы на день отключат от горячей воды, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
10 мая 2023 года с 9 до 21 часа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района, в микрорайонах Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4, Кокмайса и Кулагер. Ограничения вводятся для подключения временного трубопровода, позволяющего в период реконструкции тепловых сетей сохранить горячее водоснабжение названных жилых массивов", - сообщили в компании.
Также на время реконструкции теплосетей в городе закроют проезд по нескольким улицам.
- В Медеуском районе закроют проезд по улице Казыбек би (от улицы Уалиханова до улицы Абдуллиных).
- В Бостандыкском районе движение приостановят по улице Ганди (от ЧФ "Фонд Нурсултана Назарбаева" до улицы Западный Желтоксан).
Вводимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности работ по реконструкции трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Для сохранения комфортных условий жителям горячая вода в их дома будет подаваться по временным схемам", - подчеркнули в компании.
Жителей попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанных городских участков.
В конце апреля в Турксибском районе Алматы произошла крупная авария на водопроводе, из-за которой без воды остались жители нескольких улиц.
Ранее аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва, на которой был утвержден генплан развития Алматы, заявил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%. По его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг.
08.05.2023, 13:14 134866
Дикари, надо посадить каждого, кто виновен - в соцсетях требуют наказать напавших на защитников девушки в Алматы
Фото: кадр из видео
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков, по вине которых один из молодых людей получил сильное сотрясение и может лишиться зрения.
Возьмите на контроль, Бостандыкский отдел полиции, постоянно именно в этом районе самые жестокие преступления!";
Если их не судить по всем мерам, в обществе больше ни один прохожий не будет помогать в ситуациях, это должен быть показательный сигнал всем подобным извергам";
Прошу задержать всех виновных лиц и наказать по всей строгости закона";
Мы за безопасный Казахстан! Примите пожалуйста меры на этих хулиганов. Не оставляйте без внимания! Накажите виновников согласно закону Республики Казахстан!";
Дикари, надо посадить каждого, кто виновен, минимум на 10 лет, может тогда такие люди станут более адекватными";
Наказать по всей строгости закона, до такой степени избить это неописуемая жестокость".
Нельзя ходить молча! Сейчас милосердия не существует, в итоге наглухо закрыли это прекрасное качество, к сожалению. Но ничего, правда всегда выйдет наружу! Она восторжествует! Не дадим обидчикам победы!" - пишут в соцсетях возмущенные пользователи.
Напомним, массовая драка произошла в Алматы на улице Розыбакиева возле торгового центра. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.
Об инциденте также написала певица Say Mo. По ее словам, молодые люди заступились за девушку, которую избивал ее бойфренд.
Он позвонил своим друзьям, которые, как гиены, прибежали и начали толпой избивать сына моей подруги и его друзей", - сообщила девушка.
В социальных сетях очевидцы писали, что проезжавшие мимо водители остановились и пытались прекратить драку. Видео зафиксировало момент избиения парня, еще двое молодых людей лежали избитые на земле. Один из нападавших взял предмет, похожий на большой камень, который выбили из его рук очевидцы. Нападавшие, увидев пришедших на помощь прохожих, скрылись.
На место происшествия прибыла вызванная заступниками полиция, один из нападавших был найден и задержан. Пострадавшие были направлены в больницу. В полиции прокомментировали инцидент, сообщив, что по факту массовой драки в Алматы возбуждено уголовное дело.
Пострадавшие и их родители обратились в Институт судебных экспертиз по городу Алматы за освидетельствованием полученных травм к эксперту, однако он отказал им в грубой форме.
Между тем один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения.
08.05.2023, 09:15 153121
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" ветеранам Великой Отечественной войны
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом присвоил звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает Акорда.
Указом главы государства за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности после войны присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" Абдыгали Каймолдину.
Абдыгали Каймолдин
Ветеран Великой Отечественной войны и труда
Родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области.
Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года он воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. Демобилизовался в июне 1946 года.
После службы решил посвятить себя работе в партийных и государственных органах. Сначала трудился в Семипалатинском областном комитете КПСС, затем - в Жанасемейском и Новопокровском районных исполнительных комитетах. С 1977 по 1982 годы работал секретарем парткома совхоза "Турксиб", откуда ушел на заслуженный отдых.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны І степени, медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".
Также указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан" участнику парада Победы Ивану Степановичу Гапичу.
Иван Степанович Галич
Ветеран Великой Отечественной войны и труда
Родился 2 февраля 1923 года в городе Акмолинске.
Участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Украины. Пройдя всю войну, участвовал в боевых операциях отряда, громившего фашистские гарнизоны и комендатуры, уничтожавшего склады с боеприпасами и продовольствием.
Награжден орденами Красной Звезды и Славы ІІІ степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией", нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры", медалями "За безупречную службу" І, ІІ, ІІІ степени, орденом "Құрмет", орденом "Даңқ" ІІ степени. Почетный гражданин Западно-Казахстанской области.
Участник парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
07.05.2023, 09:03 192536
В Казахстане отмечается День защитника Отечества
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 7 мая 1992 года президент Республики Казахстан, верховный главнокомандующий Вооруженных сил РК Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании национальных Вооруженных сил. 4 октября 2012 года парламент рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в закон "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно ему 7 мая объявлен государственным праздником, считается выходным днем в стране.
В этот день принято поздравлять военнослужащих. Стоит отметить, что в рядах Вооруженных сил Казахстана служат и женщины, поэтому День защитника Отечества является и праздником женщин-военнослужащих.
В преддверии праздника президент подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов".
5 мая в ходе всеармейского совещания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжения технологической модернизации армии. По его словам, важной задачей является внедрение передовых информационных систем и технологий. Президент подчеркнул, что особое внимание нужно уделить повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений.
Также Касым-Жомарт Токаев анонсировал повышение зарплат военным. По словам главы государства, в этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%. На рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих. Будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров.
06.05.2023, 17:48 219831
На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ
Скопление возникло по причине увеличения пассажиропотока
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление лиц и транспортных средств, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
Скопление возникло по причине увеличения пассажиропотока, объяснили в Погранслужбе.
Отмечается, что пункты пропуска на госгранице Казахстана с учетом праздничных и выходных дней работают в штатном режиме и дополнительно усилены сотрудниками Пограничной службы.
Интенсивность пропуска в пределах значений, соответствующих праздничным дням. Просим учесть указанную информацию при планировании ваших международных поездок", - обратились в КНБ.
06.05.2023, 13:14 221516
Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике
Участники на протяжении всего чемпионата программировали, собирали роботов и доводили их до идеала
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 4 по 5 мая 2023 года в Астане прошел масштабный чемпионат по робототехнике республиканского формата, 260 детей приехали со всей страны, чтобы проверить свои силы и побороться за звание чемпионов Казахстана.
Robotek Grand Tournament проходил в музее Первого Президента РК при поддержке республиканского научно-практического центра "Дарын" Министерства просвещения Республики Казахстан.
Организаторами чемпионата выступают центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи "Астана дарыны", Astana IT University, Фонд Нурсултана Назарбаева, школа робототехники "Роботек". Генеральный партнер чемпионата - акционерное общество Kcell. Спонсорами мероприятия стали такие компании, как "Мечта", CAES, EPAM.
Участники на протяжении всего чемпионата программировали, собирали роботов и доводили их до идеала.
Это отличная возможность для развития робототехники в регионах, именно такие мероприятия вдохновляют детей идти дальше и не останавливаться на достигнутом. Также сегодня мы обменялись опытом с коллегами из областей, дети увидели новый уровень и поняли, что есть к чему стремиться", - поделился своим мнением Кульбаев Марат Жусупович, тренер команды из города Кокшетау, учитель IT-лицея имени аль-Фараби.
В качестве поощрительных призов команды-победители получили денежные сертификаты на сумму 100 000 тенге, 70 000 тенге и 50 000 тенге, соответствующие 1-му, 2-му и 3-му местам, а школы, подготовившие команды, получат трехмесячную подписку на онлайн-платформу курсов по робототехнике robotek.pro, что также улучшит их уровень в развитии робототехники.
Цель чемпионата - выявление и поддержка талантливых школьников в области робототехники, инженерных наук и программирования. Популяризация технических профессий среди молодежи. Привлечение внимания общественности и государства к вопросам технического образования", - рассказали организаторы.
Отмечается, что чемпионат по робототехнике проводится второй раз. Работу оценивала судейская бригада, имеющая большой опыт в проведении мероприятий подобного уровня.
06.05.2023, 11:58 193381
В Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Турксибском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды из-за ремонта, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц:
с 8 по 19 мая: Спасская - Днепровская - Клары Цеткин -Урицкого;
с 10 мая по 9 июня: Закарпатская - Ахметова - Огарева - Калмаржын;
с 10 по 17 мая: микрорайон № 13;
с 15 по 19 мая: Станкевича - Стахановская - Будденного - Ганибет;
с 22 по 26 мая: Лисаковская - Волочаевская - Береке - Айша Биби.
Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе АТС.
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