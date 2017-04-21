Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Аэропорт Астаны временно меняет расписание полетов в связи с подготовкой к военному параду, сообщила пресс-секретарь Международного аэропорта Астаны Камилла Касымбекова.

По её информации, в Астане вводятся кратковременные ограничения на использование воздушного пространства в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил РК, передаёт Kazakhstan Today.

"Аэропорт столицы будет закрыт для приёма и отправления воздушных судов 21, 25, 26 апреля с 09.20 до 13.00, 28, 29 апреля и 2, 3, 4 мая - с 10.00 до 13.00, во время проведения парада - 7 мая - с 10 часов до 13.00 по местному времени. Ограничения в воздушной зоне Астаны могут вводиться в резервные дни - 24, 27, 30 апреля и 6 мая - при изменении времени репетиций воздушной части парада в связи с неблагоприятными метеоусловиями или по другим причинам", - сообщила пресс-секретарь.

Также отмечается, что о кратковременном закрытии воздушного пространства заранее проинформированы все авиакомпании для корректировки графиков рейсов.

"Воздушную зону над столицей во время репетиций и проведения парадов закрывают не первый год. С учетом опыта прежних лет, в дни проведения мероприятий в апреле и мае воздушное движение будет организовано так, чтобы не допустить длительных задержек рейсов", - заключила пресс-секретарь.

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