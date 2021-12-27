Аким Костанайской области наградит школьника за спасение четырех детей

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.



"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, на западе осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман; на западе, юге и юго-востоке страны гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".



На северо-западе и востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман, ночью на северо-западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, на востоке 23-28 метров в секунду.



В Актюбинской области ожидается усиление ветра ночью до 15-20, на северо-востоке области 25 метров в секунду, днем на северо-востоке и востоке 15-20 метров в секунду, на северо-востоке с низовой метелью.



Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.



На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на востоке и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.



В Карагандинской области ночью на востоке области ожидаются низовая метель, гололед, в центре туман.



На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; ночью и утром на востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



На северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью.



В Алматинской области ночью и утром на юге и севере ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер усиление ветра до 18-23 метров в секунду.



На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Ночью на западе Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.



Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. На юге Павлодарской области туман.



Штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана.



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