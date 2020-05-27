Аким Мангистауской области: Послабление карантина не значит, что коронавирус ликвидирован

Актау. 26 мая. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал о постепенном снятии карантинных ограничений в регионе, передает Kazakhstan Today.

Аким напомнил, что, несмотря на завершение режима чрезвычайного положения, практически по всей республике, в Мангистауской области продолжаются карантин и ограничительные меры.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городах и районах области ведется поэтапное послабление карантинных мер. Со вчерашнего дня была разрешена деятельность ряда объектов. Послабление карантина не говорит о том, что коронавирус ликвидирован. Всё еще есть опасения заражения этой инфекцией, поэтому необходимо продолжать придерживаться мер профилактики. Ваше здоровье и здоровье ваших родных прежде всего зависит от вас самих", - сказал Серикбай Трумов.

Он подчеркнул, что каждый должен осознавать ответственность за свое здоровье и безопасность.

Однако есть граждане, не соблюдающие санитарные нормы, халатно относящиеся к внедренным ограничительным мерам. В отношении таких граждан должны предприниматься соответствующие административные меры. В городах Актау и Жанаозене, в Бейнеуском районе режим карантина снят не полностью. На сегодняшний день, несмотря на разрешение деятельности ряда объектов предпринимательства и изменений в ограничительных мерах, профилактика и санитарные требования обязательно должны строго соблюдаться", - еще раз подчеркнул аким.

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