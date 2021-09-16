Акмолинка попросила полицейских изолировать ее 8-летнего сына

КОКШЕТАУ. 15 СЕНТЯБРЯ - 43-летняя жительница Зерендинского района сама обратилась за помощью к ювенальным полицейским и попросила временно изолировать ее от ребенка. По словам женщины, она с ним не справляется в связи с его сложным поведением, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Участковым инспектором отдела ювенальной полиции многократно проводились профилактические беседы с матерью мальчика с целью убедить женщину необходимости в выполнении ею родительских обязанностей, но она не отказалась от своего решения, сообщает Polisia.kz

8-летний мальчик помещен в Центр адаптации несовершеннолетних. Теперь по представлению участкового инспектора ОЮП комиссией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка на предмет установления совершения противоправных действий со стороны матери в отношении несовершеннолетнего. По постановлению решения комиссии органами опеки будет принято решение о направлении материала в суд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства