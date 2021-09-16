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Акмолинка попросила полицейских изолировать ее 8-летнего сына

15.09.2021, 20:11 6643
КОКШЕТАУ. 15 СЕНТЯБРЯ - 43-летняя жительница Зерендинского района сама обратилась за помощью к ювенальным полицейским и попросила временно изолировать ее от ребенка. По словам женщины, она с ним не справляется в связи с его сложным поведением, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участковым инспектором отдела ювенальной полиции многократно проводились профилактические беседы с матерью мальчика с целью убедить женщину необходимости в выполнении ею родительских обязанностей, но она не отказалась от своего решения, сообщает Polisia.kz
 
8-летний мальчик помещен в Центр адаптации несовершеннолетних. Теперь по представлению участкового инспектора ОЮП комиссией по делам несовершеннолетних будет проведена проверка на предмет установления совершения противоправных действий со стороны матери в отношении несовершеннолетнего. По постановлению решения комиссии органами опеки будет принято решение о направлении материала в суд. 
 

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