Активисты: проблема точечной застройки столицы не решается годами

По словам активистов, общественное объединение Menin Elim организуется для создания широкого резонанса и привлечения внимания к проблемам точечной застройки столицы.
Проблема закулисного принятия решений относительно точечной застройки столицы не решается многие годы, несмотря на десятки акций протестов горожан. Это приводит к бездумной раздаче земельных участков в угоду коммерческим интересам застройщиков. В результате наблюдается нехватка социальных объектов, ухудшение экологии, снижение качества и комфортности городской среды и социальное неравенство. Проблема транспортного коллапса будет увеличиваться с каждым годом. Все это приводит к росту напряженности в гражданском обществе", - сообщается в пресс-релизе, отправленном на почту агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Они заявили, что попытки инициативных групп наладить диалог с городской властью "не нашли должного отклика со стороны горадминистрации".
Вместо обсуждения проблем мы имеем дело с чудовищной дезинформацией со стороны акимата, попытками забалтывания темы, очернения неравнодушных граждан с помощью грязных пиар-технологий, а также преследование активистов путем административного давления", - рассказали активисты.
Они также проинформировали о проведении пресс-конференции, посвященной вышеуказанной проблеме, которая состоится 17 марта в 11.00 по адресу Керей Жанібек хандар, 18, отель Reikartz, 2 этаж, зал Camelia.
Ранее инициаторы заявили о своем намерении обратиться к президенту Токаеву с требованием ввести мораторий на точечную застройку в столице сроком на три года.
Данное окно даст возможность пересмотреть незаконные схемы передачи земельных участков и дать объективную правовую оценку действиям застройщика и госорганов, с привлечением прокуратуры, а также агентства по противодействию коррупции", - считают они.
Также активисты намерены требовать отставки акима и главного архитектора Нур-Султана.