Президент Азербайджана прибыл с госвизитом в Казахстан   

Конаев. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Уволенная после скандального выселения детей из детского дома в Баганашыле глава управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева возглавила другое управление.





На должность руководителя управления по развитию языков Алматинской области назначена Салтанат Беспаева, сообщили в акимате Алматинской области.





Напомним, Беспаева была уволена с должности главы управления образования Алматинской области после принудительного выселения детей из детского дома в Баганашыле в июле этого года. Вместе с ней поста лишился и замакима области Болат Куренбеков.





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





Прошло уже три месяца с попытки переселения воспитанников, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.



