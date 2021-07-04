Алматинцев предупредили о сильной жаре

АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 3 июля предупреждает: 4-6 июля в Алматы ожидается сильная жара, 35-37 градусов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В этой связи ДЧС рекомендует придерживаться основных мер безопасности. Необходимо как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. В ведомстве напомнили, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно.

ДЧС Алматы призывает жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

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