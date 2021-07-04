Система Orphus

Алматинцев предупредили о сильной жаре

03.07.2021 7237
АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 3 июля предупреждает: 4-6 июля в Алматы ожидается сильная жара, 35-37 градусов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этой связи ДЧС рекомендует придерживаться основных мер безопасности. Необходимо как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. В ведомстве напомнили, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно.
 
ДЧС Алматы призывает жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая