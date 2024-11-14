Алматинцев предупредили об ухудшении погодных условий

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Закон, обязывающий водителей мопедов устанавливать номерные знаки вступит в силу весной следующего года, - Закон, обязывающий водителей мопедов устанавливать номерные знаки вступит в силу весной следующего года, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.





Как пояснили представители МВД, 3 октября был подписан закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков. Таким образом, мопеды будут приравниваться к механическим транспортным средствам и соответственно их нарушения будут выявляться автоматическими системами фиксации, а также сотрудниками полиции при ежедневном надзоре за дорожным движением. Закон вступит в силу 4 апреля.





Регистрацию мопедов начнем с нового года. С 1 января наши граждане могут подходить в спецЦоны. А почему с 4 апреля мы начнем привлекать водителей мопедов за разные нарушения? Почему дали такую отсрочку? Это связано с тем, что водители мопедов по новому законодательству должны иметь водительское удостоверение категории А1. Если у кого-то нет этого водительского удостоверения, им необходимо время, чтобы отучиться, получить водительское удостоверение, зарегистрировать в установленном порядке свои мопеды и получить госномерные знаки", - пояснил представитель МВД.





Также Кайсар Султанбаев ответил на вопрос, нужно ли электрокарам иметь соответствующую наклейку и будет ли штраф при ее отсутствии. По его словам, согласно правилам, на транспортных средствах устанавливается опознавательный знак "Электромобиль" в виде квадрата зеленого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 7.22 черного цвета сзади электромобиля. За отсутствие такого знака предусмотрено предупреждение, а во второй и последующий разы - штраф в размере 3 МРП, пояснил спикер.





По его словам, эти знаки были предложены для удобства самих же владельцев электрокаров, потому что будут специальные заправки, парковочные места, которые не должны занимать другие автомобили.



