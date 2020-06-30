Амбулаторные услуги в Казахстане подорожали на 6% за год

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Амбулаторные услуги подорожали на 6% за год, цены на фармацевтические препараты выросли на 7%, передает Kazakhstan Today.

В мае 2020 года услуги в сфере здравоохранения показали рост к аналогичному периоду прошлого года на 5,9%. В том числе амбулаторные услуги подорожали на 6%, фармацевтические препараты - на 6,9%, сообщает Energyprom.kz .

В городах РК в мае текущего года цена на первичный приём у врача выросла на 16,1% за год, до 3,1 тыс. тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный приём обходился алматинцам (4,5 тыс. тенге), дешевле всего - жителям Туркестана (1,9 тыс. тенге).

Стоимость УЗИ брюшной полости в среднем по Казахстану составила 3,5 тыс. тенге - на 12,7% больше, чем годом ранее. Цена общего анализа крови достигла 1,2 тыс. тенге - сразу на треть больше показателя прошлого года. Стоимость общего анализа мочи выросла на 7,9%, до 700 тенге.

Стоимость удаления зуба под местным обезболиванием составила 3,9 тыс. тенге, увеличившись на 10,6% за год. Услуги массажа шейно-воротниковой зоны подешевели на 28,9%, до 978 тенге. Снизились цены на услуги санаториев - на 3,9%, до 10,2 тыс. тенге за сутки.

Согласно данным официального сайта Фонда медицинского страхования, в первом квартале 2020 года выросли объёмы услуг по восстановительному лечению и медреабилитации: так, если за первый квартал прошлого года этот вид медпомощи получили 23,3 тыс. человек, то в этом году - уже 31,5 тыс.

Наибольшее количество казахстанцев, прошедших реабилитацию и восстановительное лечение, обращались за помощью с заболеваниями неврологии (36%, инсульт), общего профиля (28%), травматологии и кардиологии (по 10%). Также пациенты получали лечение по таким направлениям, как ортопедия, нейрохирургия и т.д. При этом режим чрезвычайного положения заметно сказался на объёмах потребления медпомощи. В апреле объёмы медреабилитации снизились вдвое, до 5,2 тыс. человек, тогда как средний по первому кварталу показатель - более 10 тыс. человек.





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