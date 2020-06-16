В Казахстане подорожали антисептики

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Среди всех аптечных препаратов сильнее всего подорожали антисептики - сразу на 17% за год, цены на жаропонижающие средства поднялись на 8,5%, передает Kazakhstan Today.

В целом цены на фармацевтические препараты выросли на 7% за год, сообщает Energyprom.kz

За январь - апрель 2020 года фармацевтические компании РК произвели основных фармацевтических продуктов на 41,9 млрд тенге - на 33,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Реальный рост с учётом инфляции составил 24,2%.

Три четверти производства (75,7%) в секторе пришлось на три ключевых региона: Алматинскую область (11,6 млрд тенге, плюс 3,1% за год), Шымкент (11,4 млрд тенге, плюс 6,5%) и Алматы (8,8 млрд тенге, плюс 39,3%).

В этих регионах работают такие крупные компании, как ТОО "АбдиИбахим ГлобалФарм", ТОО "Kelun-KazPharm", ТОО "Dolce" (Алматинская область); АО "Химфарм" (Santo) ТОО "Зерде-Фито", (Шымкент); Алматинская фармацевтическая фабрика "Нобел", ТОО "Аврора", ТОО "Cheminnova Alimor Kazpharm", ТОО "Rapid-Alimor Pharm Industries", ТОО "Dosfarm" (Алматы) и прочие.

Непосредственно производство лекарств составило 37,9 млрд тенге, реальный рост - на 50,4% по сравнению с прошлым годом. Наибольший объём производства пришёлся на Шымкент (11,4 млрд тенге).

Прочих фармацевтических препаратов произвели на сумму 2,6 млрд тенге, реальный рост - на 30,2%.

В мае 2020 года фармацевтические препараты подорожали на 6,9% по сравнению с маем прошлого года. Наибольшее удорожание среди регионов наблюдается в Павлодарской (на 9,4% за год) и Акмолинской (на 9,3%) областях, а также в Шымкенте (на 9,2%).

Среди препаратов значительно выросли в цене антисептические средства (на 16,9%), жаропонижающие (на 8,5%), почечные (на 7,4%) и антибиотики (на 7,3%).

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