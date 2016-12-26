Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять полеты из Жуковского в Астану и Алматы, сообщается на сайте Министерства транспорта Российской Федерации.
По информации ведомства, "авиационные власти Казахстана проинформировали авиационные власти Российской Федерации о том, что принимают назначение авиакомпании "Уральские авиалинии" на маршруты Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы". Такая договоренность достигнута в результате продолжительного переговорного процесса, передает Kazakhstan Today.
В письме Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года отмечается, что на указанных маршрутах возможно выполнение 7 рейсов в неделю 2-мя назначенными авиаперевозчиками.
Просмотров: 2129
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter